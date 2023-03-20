Основатель Cream Soda провалился под лед в Ярославской области и, возможно, погиб

В cеле Диево-Городище в Ярославской области пять человек провалились под лед. Один из них — сооснователь группы Cream Soda 34-летний Дмитрий Свиргунов (Dima Nova). Об этом сообщают 76.ru и «МК Ярославль» со ссылкой на правоохранителей.
«Сегодня ночью в селе Диево-Городище отдыхала компания из 10 человек — гостей района. В какой‑то момент они решили сходить в деревню Ченцы по льду Волги, и на обратном пути произошла трагедия: лед не выдержал и пятеро из компании оказались в воде», — отметили в администрации Некрасовского района.
Два человека — 27-летний Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман — смогли выбраться, но Аристарх скончался в машине скорой помощи. По словам спасателей, он уже был в критическом состоянии.
Троих человек — Дмитрия Свиргунова, его брата, 25-летнего Романа Свиргунова, и их друга, 28-летнего Георгия Киселева, — бурным течением унесло под лед. Их ищут водолазы. В сообщении районной администрации, однако, говорится о «четырех погибших».
По информации источника 76.ru, в селе Диево-Городище компания праздновала день рождения основателя Cream Soda, который у него был 11 марта. Вечером до ЧП они выходили прогуляться, кадры из деревни публиковала в соцсетях выжившая Лера Дерман. После прогулки компания лепила пельмени, а затем, уже ночью, решила прогуляться еще раз.
Как отметил ярославский предприниматель Андрей Алексеев*, его друг Дмитрий Свиргунов купил дом в Диево-Городище в период пандемии. И часто приезжал в этот дом с друзьями на отдых.