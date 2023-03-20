Основатель Cream Soda провалился под лед в Ярославской области и, возможно, погиб

По информации источника 76.ru, в селе Диево-Городище компания праздновала день рождения основателя Cream Soda, который у него был 11 марта. Вечером до ЧП они выходили прогуляться, кадры из деревни публиковала в соцсетях выжившая Лера Дерман. После прогулки компания лепила пельмени, а затем, уже ночью, решила прогуляться еще раз.