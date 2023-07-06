15 июля Tesla Boy выступят на летней сцене клуба Aglomerat

15 июля российская электропоп-группа Tesla Boy выступит на летней сцене Sputnik клуба Aglomerat. Билеты можно найти по этой ссылке.
На сцену выйдет композитор, саунд-продюсер и фронтмен группы Антон Севидов. В 2020 году он рассказал на ютуб-шоу «Mint Music Home» о несостоявшейся карьере спортсмена, кавказской ревности и нервных срывах, а его работы часто оказывались в подборках «Афиши Daily».
В том же году Tesla Boy выпустили свой первый русскоязычный альбом, который называется «Андропов». Здесь можно почитать о том, почему группа внезапно запела по-русски, а также о советской культуре, Алле Пугачевой и фестивале «Боль».
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