9 главных песен января: «Каспийский груз», Tesla Boy и другие

Ивановскую группу «Вещь» вывел в люди Евгений ГорбуновСооснователь рок-группы «ГШ» и электронного дуэта Interchain, автор сольных проектов Matsutake и «Интурист», глава лейбла Incompetence Records — и по первому же взвизгу гитары, по первым же строчкам, будто выплюнутым в вечность, понятно почему. «Вещь» сравнивали и будут сравнивать с «ГШ» и «Интуристом». Тут такой же конструктивистский постпанк, в котором фонетика порой важнее лексики, а при повторном прослушивании оказывается, что они существуют наравне. А разудалый звук с духовыми и диско-ритмом создают атмосферу дискотеки в злой комедии абсурда. Тут можно услышать и Gang of Four, и группу «Центр», которые через нехитрый быт рисовали картину позднесоветского упадка. На новом альбоме есть песня от имени кресла, и «полезная инструкция» о том, как стоять в очереди, и диско-номер про ремонт. Но лучшая песня — это «Компромисс». В ней можно увидеть и простенькую бытовую зарисовку про безумное веселье, и мироощущение человека, для которого веселье — компромисс, и приходится вечно оглядываться и спрашивать себя «Кто? Кто? Кто? Кто?». А никто, потому танцуют все. Если «Вещь» не позовут на летние фестивали — многое потеряют.