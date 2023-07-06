Актеров, сыгравших соседей Лену и Толику Полено в «Счастливы вместе», пока не звали в продолжение

«Я не знаю, мне тоже друзья и родственники переслали радостную информацию, на что я отвечаю дежурной шуткой: возможно, соседей не пригласят на эту вечеринку. Мне пока не звонили, в любом случае, надеюсь, вы меня увидите, ну или порадуемся успехам коллег», — сказала Захарова.