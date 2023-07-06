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Актеров, сыгравших соседей Лену и Толику Полено в «Счастливы вместе», пока не звали в продолжение

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:57

Актеров Павла Савинкова и Юлию Захарову, которые исполнили роли соседей семейства Букиных — Толика и Лены Полено, пока не звали в продолжение «Счастливы вместе» на ТНТ. Об этом они рассказали в беседе с изданием Mash.

«Я не знаю, мне тоже друзья и родственники переслали радостную информацию, на что я отвечаю дежурной шуткой: возможно, соседей не пригласят на эту вечеринку. Мне пока не звонили, в любом случае, надеюсь, вы меня увидите, ну или порадуемся успехам коллег», — сказала Захарова.

К Савинкову тоже не обращались из ТНТ — более того, о новом проекте по мотивам сериала он узнал от позвонившего журналиста.

ТНТ информацию о возвращении Савинкова и Захаровой не комментировал. Известно, что проект получит название «Букины», к своим ролям вернуться Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. По данным «Новостей кинопроизводства», производством займутся братья Андреасян.

Исполнитель роли Гены Букина Виктор Логинов отметил, что в новом сезоне сериал не будет «стерильно ситкомовским», а превратится в «более тонкую и объемную» историю, которая будет соответствовать духу времени.

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Павел СавинковЮлия ЗахароваВиктор ЛогиновНаталья БочкареваДарья СагаловаАлександр Якин
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