Вышел трейлер финального сезона «Родителей года»

Телеканал FX опубликовал официальный трейлер четвертого, финального сезона комедии «Родители года» с Мартином Фриманом («Шерлок», «Фарго») и Дейзи Хаггард («Доктор Кто», «Черное зеркало») в главных ролях.
Действие разворачивается через пять лет после событий третьего сезона, в котором главные герои Пол (Фриман) и Элли (Хаггард) оказались на грани развода, а комедийный сериал превратился в драму.
Согласно официальному синопсису «Родителей года», в четвертом сезоне персонажи Фримана и Хаггард столкнутся с самым сложным этапом в родительстве. Их 18-летний сын Люк испортит рождественский ужин, а 16-летняя Эва впервые влюбится.
В июне Variety со ссылкой на телеканал FX сообщил, что четвертый сезон «Родителей года» станет финальным. Он дебютирует на стриминговой платформе Hulu 31 июля.
Крис Эддисон («Отпетые мошенницы») выступил одним из режиссеров картины и участвовал в написании сценария. Также в числе создателей: Бен Палмер («Ирландцы в Лондоне»), Оли Джулиан («Половое воспитание»), Оливер Парсонс («Городские легенды»).
Третий сезон «Родителей года» вышел на Hulu в мае прошлого года. «Афиша Daily» рассказывала, почему его стоит посмотреть.