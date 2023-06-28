Комедию «Родители года» закроют после четвертого сезона

Четвертый сезон комедии «Родители года» станет последним. Об этом пишет Variety со ссылкой на телеканал FX, которому принадлежат права на шоу.
Премьера финального сезона состоится 31 июля на стриминговой платформе Hulu. Действие развернется через пять лет после событий третьего сезона, в котором главные герои Пол (Мартин Фриман) и Элли (Дейзи Хаггард) оказались на грани развода, а комедийный сериал превратился в драму.
Согласно официальному синопсису «Родителей года», в четвертом сезоне персонажи Фримана и Хаггард столкнутся с самым сложным этапом в родительстве. Их 18-летний сын Люк испортит рождественский ужин, а 16-летняя Эва впервые влюбится.
«Пол и Элли продолжают пытаться, терпеть неудачу и пробовать снова справиться с последними [в сериале] проблемами воспитания детей», — цитирует Variety пресс-релиз четвертого сезона.
Третий сезон «Родителей года» вышел на Hulu в мае прошлого года. «Афиша Daily» рассказывала, почему его стоит посмотреть.