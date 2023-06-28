Комедию «Родители года» закроют после четвертого сезона

Премьера финального сезона состоится 31 июля на стриминговой платформе Hulu. Действие развернется через пять лет после событий третьего сезона, в котором главные герои Пол (Мартин Фриман) и Элли (Дейзи Хаггард) оказались на грани развода, а комедийный сериал превратился в драму.