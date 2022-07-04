В июле завершится третий сезон шоу Мартина Фримана «Родители года» про трудности воспитания детей без цензуры и обиняков. О новых парадоксах родительства — в кратком обзоре новых серий.
Мартин Фриман и его детище об отце семейства с неконтролируемыми вспышками гнева вернулось на третий сезон. В финале предыдущего, напомним, главный герой, Пол Уорсли (Фриман), вынужден был уйти из собственного дома, потому что выяснилось, что его тринадцатилетний сын Люк (Алекс Иствуд) в присутствии отца страдает от панических атак.
Из флешбэков в первых эпизодах нового сезона мы узнаем, что панические атаки Люка — это вовсе на каприз и уж тем более не выдумка избалованного подростка. В течение многих лет Пол, сам того не замечая, регулярно срывался на детях из‑за самых обычных в целом детских выходок. Вот у парня к подростковому возрасту и выработалась определенная тревожная реакция не только на сами вспышки гнева отца, но даже на их вероятность.
В то время, как Люк наслаждается миром и покоем в компании десятилетней сестры Эвы (Ив Пренелль) и мамы Элли (Дейзи Хаггард), Пол вынужден жить в доме тещи, которая в финале второго сезона укатила в медовый месяц. В компании чипсов и скотча бедняга Пол, как заправский маньяк, наблюдает за своей семьей через установленные еще во втором сезоне в доме Уорсли камеры наблюдения. Но долго в одиночестве Пол не останется: вскоре в его вынужденной холостяцкой жизни объявится симпатичная соседка Гэбби (Салли Филлипс из «Дневника Бриджит Джонс»), которая любит выпить вина и сходить в кино в обеденном перерыве.
Только потому что все внимание семьи Уорсли сосредоточено на конфликте отца и сына, проблемы у ее женской половины никуда не делись. Элли переживает болезненные последствия ранней менопаузы, а у Эвы, наоборот, начались месячные. Видя состояние матери, Эва решает скрыть от нее эту новость и делиться ею со своей кураторкой в церкви. Мать и дочь все больше отдаляются друг от друга.
Если второй сезон главным образом был сфокусирован на психологических проблемах, и из‑за этого «Родители» теряли приличную долю экшена, то в третьем у Уорсли начинаются самые настоящие материальные затруднения, и острых жизненных ситуаций теперь хоть отбавляй. С каждым эпизодом новый сезон «Родителей» становится все динамичней, и к его середине ни зрителям, ни тем более героям уже вовсе не до шуток. Комедия в третьем сезоне «Родителей» становится все больше черной: неприятности сыплются на Уорсли безостановочно как на каких‑нибудь библейских персонажей.
Наблюдение за бедами британского семейства остается по-настоящему увлекательным, ведь большинство ситуаций, в которых они оказываются, легко спроецировать на себя. Поэтому во время просмотра зритель постоянно задается вопросом, а как бы в той или иной ситуации поступил он.
Продолжать ли принимать валиум тещи от боли в спине или все-таки сходить к врачу? Извиниться перед новым боссом за то, что послал его куда подальше, или чувство собственного достоинства важней постоянный работы? Взять взаймы у родителей на реанимацию обанкротившегося бизнеса, если не уверен в собственных силах?
«Родители» не дают правильных ответов, потому что, несмотря на ситкомовский хронометраж эпизодов, сериал пытается быть максимально честным со своими зрителями. «Родители» не стараются все упростить и подать красиво упакованную прописную истину в виде нравоучительного монолога в конце каждой серии.