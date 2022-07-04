Мартин Фриман и его детище об отце семейства с неконтролируемыми вспышками гнева вернулось на третий сезон. В финале предыдущего, напомним, главный герой, Пол Уорсли (Фриман), вынужден был уйти из собственного дома, потому что выяснилось, что его тринадцатилетний сын Люк (Алекс Иствуд) в присутствии отца страдает от панических атак.

Из флешбэков в первых эпизодах нового сезона мы узнаем, что панические атаки Люка — это вовсе на каприз и уж тем более не выдумка избалованного подростка. В течение многих лет Пол, сам того не замечая, регулярно срывался на детях из‑за самых обычных в целом детских выходок. Вот у парня к подростковому возрасту и выработалась определенная тревожная реакция не только на сами вспышки гнева отца, но даже на их вероятность.