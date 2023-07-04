В Кремле призвали расследовать нападение на журналистку и адвоката в Чечне

Правоохранителям нужно провести проверку и следственные действия в связи с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он охарактеризовал случившееся как «очень серьезное нападение, которое требует достаточно энергичных мер». Представитель Кремля уточнил, что об инциденте доложено Владимиру Путину, сейчас этим вопросом занимается уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
В Минцифры поддержали пострадавших и пообещали им необходимую помощь — правовую, информационную и финансовую. «Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание. Соответствующие обращения были направлены в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.
Глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев сказал, что обратится в Генпрокуратуру и СК, председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн назвал «нападения на журналистов (безотносительно их позиции)» преступными и недопустимыми. С ним согласны сенатор Андрей Клишас и замглавы Госдумы по информполитике Евгений Попов.
За Милашину и Немова вступился даже военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. «Зеленка на лице репортера — это пятно не только на Чечне, где некоторые мужчины опускаются до такого обращения с женщинами-журналистами. Это может стать пятном на всей российской Фемиде, если преступление окажется безнаказанным. Для главы Чечни и ее силовых структур должно стать делом чести найти, показать и показательно наказать тех, кто позорит республику. В которой, как в 90-е, среди бела дня похищают и пытают людей», — написал он в телеграм-канале.
В свою очередь, омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение на Милашину и Немова «дерзкой диверсионной провокацией против республики». Ряд Z-каналов тоже пишут о провокации, некоторые обвиняют в ней «западные спецслужбы».
Ведущая «Соловьев Live» Юлия Витязева заявила, что не верит в нападение, поскольку для чеченского руководства Милашина якобы столь «презираема, что прикоснуться к ней — буквально харам». По мнению Витязевой, пострадавшие сами инсценировали нападение, чтобы «выставить Чечню „бандитским аулом“ и тем самым разогнать очередной заказной хайп из серии „караул, в России журналистов бьют“».
Нападение на Милашину и Немова произошло утром 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.
По словам Немова, вооруженные люди угрожали их застрелить, приставляли к голове пистолет. При избиении от них требовали уезжать из Чечни и «ничего не писать». Журналистка и адвокат госпитализированы с множественными ушибами. У Милашиной сломано несколько пальцев рук, голова побрита наголо и облита зеленкой.
Суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии общего режима, признав ее виновной в мошенничестве и насилии над полицейским. Родственники связывают уголовное преследование женщины с правозащитной деятельностью ее сыновей — активистов и оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. Рамзан Кадыров обвинял семью Янгулбаевых в поддержке терроризма и призывал «уничтожить» их, если они будут сопротивляться.