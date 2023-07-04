В Кремле призвали расследовать нападение на журналистку и адвоката в Чечне

За Милашину и Немова вступился даже военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. «Зеленка на лице репортера — это пятно не только на Чечне, где некоторые мужчины опускаются до такого обращения с женщинами-журналистами. Это может стать пятном на всей российской Фемиде, если преступление окажется безнаказанным. Для главы Чечни и ее силовых структур должно стать делом чести найти, показать и показательно наказать тех, кто позорит республику. В которой, как в 90-е, среди бела дня похищают и пытают людей», — написал он в телеграм-канале.