Губернатор Гладков: на восстановление после обстрелов белгородского Шебекино нужно 20 млрд рублей

На восстановление после обстрелов города Шебекино требуется более 20 млрд рублей, сообщил предварительные оценки РИА «Новости» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом он заявил на заседании генсовета «Единой России».
5 млрд рублей понадобится на восстановление жилья, 10 млрд — на восстановление предприятий и более 5 млрд на восстановление учреждений социальной сферы. «Сейчас мы понимаем, что 5 многоквартирных домов у нас [в Шебекино] полностью разрушены, 81 дом частный [разрушен], более 1,2 тыс. квартир и домов требуют ремонта», — сказал Гладков.
Гладков сообщил, что власти Белгородской области начали «потихоньку» возвращать в Шебекино людей, которых ранее вывезли из‑за обстрелов. По его словам, в город возвращаются люди, у которых не пострадало жилье.
«Обстановка в Шебекино в лучшую сторону изменилась. В пиковую напряженность Шебекино принимало на себя более 850 снарядов в сутки», — поделился он.
Эвакуация жителей из Шебекино из‑за обстрелов началась в конце мая. В конце июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о как минимум 14 российских военных, погибших в боях с диверсантами из Русского добровольческого корпуса (РДК) в Шебекино.