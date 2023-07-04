Губернатор Гладков: на восстановление после обстрелов белгородского Шебекино нужно 20 млрд рублей

5 млрд рублей понадобится на восстановление жилья, 10 млрд — на восстановление предприятий и более 5 млрд на восстановление учреждений социальной сферы. «Сейчас мы понимаем, что 5 многоквартирных домов у нас [в Шебекино] полностью разрушены, 81 дом частный [разрушен], более 1,2 тыс. квартир и домов требуют ремонта», — сказал Гладков.