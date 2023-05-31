В Белгородской области начинают эвакуировать детей из‑за обстрелов

С 31 мая власти Белгородской области начинают вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов из‑за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В первый день эвакуации будет вывезено 300 детей. Они отправятся в Воронеж.
По словам Гладкова, ситуация в Шебекино ухудшается. В ночь с 30 на 31 мая по городу был нанесен массированный удар, в результате которого пострадали четыре человека.
«Снарядами „Града“ выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей», — сообщил губернатор Белгородской области.