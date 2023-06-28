Реклама
Новости

В начале июня при заходе РДК в Шебекино погибли 14 российских военных, сообщили власти

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:15

В боях с диверсантами из Русского добровольческого корпуса (РДК) в Белгородской области погибли в начале июня как минимум 14 российских военных, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он перечислил районы Псковской области, из которых были погибшие.

10 человек попали в плен в ходе рейда, троих пленников «уже обменяли», добавил Ведерников. Похороны погибших проходили на прошлой и на этой неделе.

4 июня РДК опубликовал видео с двумя пленными российскими военными, в котором предложил обменять их на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым в селе Новая Таволжанка на границе с Украиной. Там же с ними начались бои.

Затем на фоне обострения ситуации была объявлена добровольная эвакуация из Шебекинского округа, также власти временно отселили часть жителей Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, Грайворонского и Валуйского городских округов.

расскажите друзьям
люди
Михаил ВедерниковВячеслав Гладков
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»