В начале июня при заходе РДК в Шебекино погибли 14 российских военных, сообщили власти

В боях с диверсантами из Русского добровольческого корпуса (РДК) в Белгородской области погибли в начале июня как минимум 14 российских военных, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он перечислил районы Псковской области, из которых были погибшие.
10 человек попали в плен в ходе рейда, троих пленников «уже обменяли», добавил Ведерников. Похороны погибших проходили на прошлой и на этой неделе.
4 июня РДК опубликовал видео с двумя пленными российскими военными, в котором предложил обменять их на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым в селе Новая Таволжанка на границе с Украиной. Там же с ними начались бои.
Затем на фоне обострения ситуации была объявлена добровольная эвакуация из Шебекинского округа, также власти временно отселили часть жителей Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, Грайворонского и Валуйского городских округов.