Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова привезут в Москву чартерным рейсом

Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, на которых совершили нападение в Грозном, привезут в Москву чартерным рейсом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева.
По словам омбудсмена, медики не возражают против перелета пациентов. Когда именно те смогут покинуть Грозный, пока неясно. «Сказали, что он [самолет] уже вылетел, по крайней мере, это со слов Немова», — отметил Цгоев.
«Я созванивался с Александром, они в РКБ сейчас. Вроде бы он подтверждает, что будет борт, но это не борт МЧС, а какой‑то чартер. Он не уточнил, какой чартер, но сказал, что вроде бы да, отправляют», — пояснил омбудсмен.
Ранее Милашина рассказала в деталях о произошедшем. Она заявила, что в нападении на нее и Немова участвовали 10–15 человек. По словам журналистки, за ними начали следить сразу по прибытии в Чечню.
«Мы сели в серебристую „Приору“, отъехали от аэропорта, и нас нагнали три машины. Одну я запомнила хорошо: это была черная „Тойота-Камри“. Они выкинули таксиста из машины, нас посадили вниз головой. Проехали какое‑то расстояние, и машина заглохла. Нас затащили в какой‑то овраг и начали избивать», — вспомнила Милашина.
Журналистка добавила, что Немова ударили ножом и требовали от него не закрывать руками лицо. «Страшно было», — призналась Милашина. Она отметила, что при избиении злоумышленники использовали полипропиленовые трубы.
«Я убедилась, что это, в общем, оружие мощное. Очень больно. Такое ощущение, как будто ожог», — рассказала журналистка. Кроме того, Милашина поделилась, что преступники заставили ее «поесть земли», обрили ей голову и облили зеленкой.
При этом нападавшие не ограбили своих жертв, не взяли ни деньги, ни банковские карты, но изъяли технику и испортили документы Немова. Никаких четких требований во время избиения они, по словам Милашиной, не озвучивали.
Елена Милашина и Александр Немов прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. После избиения они были госпитализированы. СМИ сообщали, что злоумышленники сломали Милашиной несколько пальцев рук, но сама она этого не подтвердила.