Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова привезут в Москву чартерным рейсом

«Я созванивался с Александром, они в РКБ сейчас. Вроде бы он подтверждает, что будет борт, но это не борт МЧС, а какой‑то чартер. Он не уточнил, какой чартер, но сказал, что вроде бы да, отправляют», — пояснил омбудсмен.