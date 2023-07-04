Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО еще на один год

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем твиттере подтвердил, что остается на этом посту еще на один год. Срок его полномочий продлевается до 1 октября 2024 года.
«Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в наиболее опасном мире наш [Североатлантический] альянс важнее, чем когда‑либо», — добавил Столтенберг.
Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку еще в октябре 2022-го, лидеры Североатлантического альянса продлили срок его полномочий до конца сентября 2023 года.
В феврале 2023-го официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявляла, что Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий в сентябре 2023 года. В мае генсек подтверждал намерение покинуть должность. По какой причине это решение изменилось, не уточняется.
Таким образом, страны — участницы НАТО продлевали срок полномочий Столтенбергу уже четыре раза — он занимает пост генсека почти девять лет, с 2014 года.