Генсек НАТО подтвердил намерение покинуть свой пост осенью 2023 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть свой пост после истечения полномочий осенью 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию выступления.
«Я дал четко понять, что у меня нет никаких других планов, кроме того, как покинуть пост этой осенью. Я буду [на посту] вдвое больше, чем изначально планировалось, и это все, что я могу сказать по этому поводу», — сказал Столтенберг.
Генеральный секретарь также выразил уверенность, что страны альянса смогут найти ему на смену достойного преемника.
В феврале 2023 года представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что генсек не будет продлевать срок своих полномочий. «У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата», — сказала тогда Лунгеску.
В октябре 2022 года Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку. Но лидеры Североатлантического альянса продлили срок его полномочий до конца сентября 2023 года. Страны — участницы НАТО продлевали срок полномочий Столтенбергу уже три раза — он занимает пост генсека почти девять лет, с 2014 года.