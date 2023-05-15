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Генсек НАТО подтвердил намерение покинуть свой пост осенью 2023 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:44

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть свой пост после истечения полномочий осенью 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию выступления.

«Я дал четко понять, что у меня нет никаких других планов, кроме того, как покинуть пост этой осенью. Я буду [на посту] вдвое больше, чем изначально планировалось, и это все, что я могу сказать по этому поводу», — сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь также выразил уверенность, что страны альянса смогут найти ему на смену достойного преемника.

В феврале 2023 года представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что генсек не будет продлевать срок своих полномочий. «У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата», — сказала тогда Лунгеску.

В октябре 2022 года Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку. Но лидеры Североатлантического альянса продлили срок его полномочий до конца сентября 2023 года. Страны — участницы НАТО продлевали срок полномочий Столтенбергу уже три раза — он занимает пост генсека почти девять лет, с 2014 года.

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Йенс Столтенберг
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