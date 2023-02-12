Генсек НАТО не планирует продлевать срок своих полномочий в сентябре 2023 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не будет продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре 2023 года. Об этом заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску, пишет «Коммерсант» со ссылкой на немецкую газету Zeit.