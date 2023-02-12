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Генсек НАТО не планирует продлевать срок своих полномочий в сентябре 2023 года

Виктория Шанина
Сегодня в 10:27

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не будет продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре 2023 года. Об этом заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску, пишет «Коммерсант» со ссылкой на немецкую газету Zeit.

«У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата», — заявила Лунгеску.

В октябре 2022 года Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку. Но лидеры Североатлантического альянса продлили срок его полномочий до конца сентября 2023 года.

Страны-участницы НАТО продлевали срок полномочий Столтенбергу уже три раза — он занимает пост генсека почти девять лет, с 2014 года.

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Йенс Столтенберг
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