Тарантино не планирует снимать третью часть «Убить Билла»

«Я не вижу причин для существования данного фильма. Моя последняя работа будет посвящена кинокритику. И события будут в 1970-х», — сказал постановщик.
Несколько лет назад Тарантино говорил, что триквел имеется в его планах. Режиссер также думал, чтобы привлечь к работе над фильмом дочь Умы Турман Майю Хоук.
Весной стало известно, что постановщик работает над проектом, который будет развиваться в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. В основу сюжета ляжет реальная история безызвестного автора рецензий, которые читал сам Тарантино в порножурнале. Кто исполнит главные роли, пока неизвестно.