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Тарантино не планирует снимать третью часть «Убить Билла»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:17

Режиссер Квентин Тарантино заявил в интервью DeMorgen, что не будет снимать «Убить Билла-3».

«Я не вижу причин для существования данного фильма. Моя последняя работа будет посвящена кинокритику. И события будут в 1970-х», — сказал постановщик.

Несколько лет назад Тарантино говорил, что триквел имеется в его планах. Режиссер также думал, чтобы привлечь к работе над фильмом дочь Умы Турман Майю Хоук.

Весной стало известно, что постановщик работает над проектом, который будет развиваться в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. В основу сюжета ляжет реальная история безызвестного автора рецензий, которые читал сам Тарантино в порножурнале. Кто исполнит главные роли, пока неизвестно.

Подробности по теме
«„Кинокритик“ будет моим последним фильмом»: что Квентин Тарантино рассказал в новом интервью
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