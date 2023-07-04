Тарантино не планирует снимать третью часть «Убить Билла»

Весной стало известно, что постановщик работает над проектом, который будет развиваться в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. В основу сюжета ляжет реальная история безызвестного автора рецензий, которые читал сам Тарантино в порножурнале. Кто исполнит главные роли, пока неизвестно.