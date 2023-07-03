Тульский областной суд ужесточил наказание Алексею Москалеву, осужденному по делу о дискредитации армии, в ходе рассмотрения его апелляционного иска. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.
К двухлетнему сроку в колонии общего режима добавили запрет на тот же срок на «администрирование веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, электронных или информационно-телекоммуникационных сетях».
Наказание ужесточили по просьбе гособвинения. Прокурор Олег Тимаков настаивал, что Москалев совершил преступление во время вооруженного конфликта. Этот факт был указан в приговоре в качестве отягчающего обстоятельства.
Москалев в своем последнем слове попросил «приговорить его к расстрелу, потому что не в силах больше выносить разлуку с дочерью». «Каждый день мое сердце обливается кровью», — заявил он.
Житель Тулы Алексей Москалев был приговорен к двум годам лишения свободы за повторную дискредитацию армии России в постах в «Одноклассниках». Перед этим он содержался на домашнем аресте, откуда сбежал, но был пойман в Минске, после чего связь с ним пропала на месяц.
Весной 2022 года дочь Москалева, Маша, которую мужчина воспитывал один, нарисовала на уроке антивоенный рисунок. Из‑за этого директор школы вызвала полицию, а дома у Москалевых прошел обыск.
3 марта органы опеки поместили Машу в приют и не вернули отцу, несмотря на его домашний арест. В приюте у девочки забрали мобильный телефон и запретили общаться с отцом, посетителями и волонтерами. Спустя месяц ее передали матери.