13-летняя школьница Маша Москалева, отца которой обвинили в дискредитации российской армии, покинула социально-реабилитационный центр. Девочку оттуда забрала мать, сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Омбудсмен заявила, что лично встретилась с мамой Маши, узнала у нее, почему родительница и дочь не жили вместе и крайне мало общались. «Будем надеяться, что у мамы и дочки все сложится», — написала Львова-Белова.
Она отметила, что мать Маши не ограничена в родительских правах и потому без проблем забрала девочку из‑под госопеки. «Было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребенка в учреждение», — пояснила омбудсмен.
«Мама поначалу к маме не хотела, а ее мнение по закону обязаны учитывать. Сейчас ее позиция изменилась — она сама мне сказала это по телефону», — добавила Львова-Белова.
Уполномоченная по правам ребенка поделилась, что, «составив непосредственное впечатление» при встрече с Ольгой Ситчихиной (так зовут мать Маши Москалевой), «подумала: а вдруг и вправду чудо возможно».
Чудом Львова-Белова, очевидно, назвала возможное восстановление близких отношений между школьницей и ее матерью, которая ранее практически не участвовала в воспитании дочери.
Девочка проживала вместе с отцом в городе Ефремове Тульской области. Весной 2023 года мужчину повторно обвинили в дискредитации Вооруженных сил России, заключили под домашний арест, а затем приговорили к двум годам колонии.
Преследование Москалева началось после того, как Маша нарисовала на уроке пацифистский рисунок на уроке изобразительных искусств. На нем была изображена женщина с украинским флагом, которая закрывает собой ребенка от ракет.