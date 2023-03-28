Отца, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии

3 марта суд заключил мужчину под домашний арест, а его дочь отправили в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) подала в суд иск об ограничении Москалева в родительских правах, утверждая, что отец «не шел на контакт с властями, дважды привлекался к административной ответственности, а мать девочки не интересовалась ее жизнью и жила отдельно».