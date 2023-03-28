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Отца, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:48

Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Алексея Москалева, отца школьницы Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок, к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Сегодня был оглашены приговор, но подсудимый не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал», — заявила пресс-секретарь Ольга Дьячук. После этого в зале прозвучали аплодисменты.

Мужчину признали виновным в повторной дискредитации армии по части первой статьи 290.3 УК. Его дочь Машу передали на попечение социальных служб.

Маша Москалева нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок в апреле 2022 года. На нем была изображена женщина с украинским флагом, которая закрывает собой ребенка от ракет.

На следующий день после урока полицейские забрали в отделение отца-одиночку и шестиклассницу. Там мужчина узнал, что на него составлен протокол о дискредитации из‑за комментария под видео в «Одноклассниках». Тогда его оштрафовали на 32 тыс. рублей.

Москалева вновь задержали 1 марта 2023 года. На него завели уголовное дело о повторной дискредитации из‑за комментариев в «Одноклассниках» о Буче и пленных в Еленовке.

3 марта суд заключил мужчину под домашний арест, а его дочь отправили в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) подала в суд иск об ограничении Москалева в родительских правах, утверждая, что отец «не шел на контакт с властями, дважды привлекался к административной ответственности, а мать девочки не интересовалась ее жизнью и жила отдельно».

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