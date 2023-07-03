Looi Witton: в России представили свой ответ на микроскопическую сумку Louis Vuitton

Российское креативное бюро «Золотые тигры» выпустило свой ответ на микроскопическую сумку Louis Vuitton. Это пять наносумок Looi Witton размером 5×2x3 миллиметра, рассказали «Афише Daily» в креативном бюро.
Там отметили, что цель арт-проекта — иронически переосмыслить ценность люкса, покинувшего страну. Их наносумки размером с горошину воспроизводят очертания микроаксессуара, выпущенного недавно нью-йоркским коллективом Mschf.
«Есть мнение, что 90% сумок Louis Vuitton, которые мы видим на улицах, — подделки. Их чудовищно сложно отличить от оригинала. Мы это исправили. С заботой о вас поменяли букву в логотипе — LW — и увеличили размер, с 0,5 мм до 5 мм: все-таки сумка должна быть практичной и вместительной!» — пояснили в «Золотых тиграх».
Там предложили использовать наносумки, чтобы коллекционировать реснички, носить с собой крупицу золота, выделяться на показе фильма «Барби» или удивить всех в муравейнике.
Создатели говорят, что не собираются зарабатывать на продаже сумок, но хотят, чтобы проект послужил благородным целям. Для оформления предзаказа нужно воспользоваться формой обратной связи на сайте проекта. Первые пять человек смогут получить сумку, предоставив чек своего перевода на сумму от 50 тыс. рублей в пользу благотворительного проекта TeddyFood, который помогает бездомным кошкам и собакам.
Бюро Mschf презентовало свою микроскопическую сумку в середине июня. Она представляет собой полную копию сумки-тоута OnTheGo от Louis Vuitton, но размерами 657×222-700 микрометров. В конце июня аксессуар, созданный в одном экземпляре, ушел с молотка на аукционе Фаррелла Уильямса Just Phriends за 63 750 долларов.