Looi Witton: в России представили свой ответ на микроскопическую сумку Louis Vuitton

«Есть мнение, что 90% сумок Louis Vuitton, которые мы видим на улицах, — подделки. Их чудовищно сложно отличить от оригинала. Мы это исправили. С заботой о вас поменяли букву в логотипе — LW — и увеличили размер, с 0,5 мм до 5 мм: все-таки сумка должна быть практичной и вместительной!» — пояснили в «Золотых тиграх».