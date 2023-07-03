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Грузинские СМИ показали кадры Михаила Саакашвили из больницы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:10

Грузинский телеканал «Мтавари» показал кадры экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обвиненного в растрате государственных средств на личные нужды. Он дистанционно принимает участие в суде.

«Я могу быть физически слабым, но я очень силен изнутри. Я не совершал преступления против Грузии», — сказал Саакашвили на заседании.

1 октября 2021-го бывший президент Грузии сообщил, что вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции. В тот же день политика задержали и заключили под стражу. Ему предъявлено несколько уголовных обвинений, в том числе о растрате госсредств.

В настоящее время Саакашвили находится в частной клинике, куда его в середине мая перевели из тюремной камеры из‑за резкого ухудшения здоровья. «Сначала я был 120 килограммов, сейчас — 64, если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность», — сказал он в марте. У него «разрушаются кости», и это причиняет ему «мучительную боль».

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