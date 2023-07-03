Грузинские СМИ показали кадры Михаила Саакашвили из больницы

В настоящее время Саакашвили находится в частной клинике, куда его в середине мая перевели из тюремной камеры из‑за резкого ухудшения здоровья. «Сначала я был 120 килограммов, сейчас — 64, если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность», — сказал он в марте. У него «разрушаются кости», и это причиняет ему «мучительную боль».