В Грузии задержали Михаила Саакашвили

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали на территории страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что политика заключили под стражу, отметив, что силовики «провели процедуру задержания на высшем уровне».

«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», — добавил он. Где именно задержали Саакашвили, не уточняется.

Ранее экс-президент сообщил в фейсбуке, что вернулся в страну спустя восемь лет эмиграции. По его словам, он находится в Батуми и прилетел, чтобы наблюдать за ходом муниципальных выборов. Однако в МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу.

Власти напомнили, что политик находится в розыске, и как только он окажется на территории Грузии, его моментально задержат. Ему предъявлено несколько уголовных обвинений. Среди них — растрата государственных средств на личные нужды в особо крупных размерах, незаконное изъятие имущества у бизнесмена Бадри Патаркацишвили и организация нападения на депутата Валерия Гелашвили.