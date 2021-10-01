Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию спустя 8 лет эмиграции

Экс-президент Грузии, ныне глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили объявил, что вернулся на родину спустя 8 лет эмиграции. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

В пресс-службе МВД Грузии сообщили ТАСС, что Саакашвили не пересекал государственную границу. По словам самого политика, на данный момент он находится в Батуми. Саакашвили прилетел в Грузию, чтобы, как он утверждает, наблюдать за ходом муниципальных выборов.

Бывший президент призвал подписчиков прийти на избирательные участки 2 октября, а на следующий день выйти на площадь Свободы в Тбилиси.

«Если нас будет 100 тыс. человек, нас никто не сможет победить, и Грузия снова встанет на путь развития. Этой нищете и ужасу придет конец», — заявил он.

Представители властей заявляют, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму, сообщает «Интерфакс». Прокуратура Грузии обвиняет экс-президента по нескольким уголовным статьям. Среди них — растрата государственных средств на личные нужды в особо крупных размерах, незаконное изъятие имущества у бизнесмена Бадри Патаркацишвили и организация нападения на депутата Валерия Гелашвили. По статьям он заочно осужден.