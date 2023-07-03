Третий сезон «Белого лотоса» отложили из‑за забастовки

Вот некоторые проекты, которые были поставлены на паузу из‑за забастовки: «Милые обманщицы: Первородный грех», «Миллиарды», «Разделение», «Очень странные дела», «Женщина при деньгах», «Хитрости», «Кобра Кай», «Шершни», «Сорвиголова», «Пингвин», «Начальная школа „Эбботт“» и другие. Также приостановлен выпуск ток-шоу «The Late Show», «Jimmy Kimmel Live!», «The Tonight Show» и «Late Night». Теперь в эфиры ставят повторы.