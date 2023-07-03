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Третий сезон «Белого лотоса» отложили из‑за забастовки

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:08

Третий сезон сериала «Белый лотоса» приостановили из‑за забастовки Гильдии сценаристов США (WGA). Об этом рассказал актер Том Холландер в подкасте «The News Agents».

По словам актера, создатель сериала Майк Уайт приостановил производство проекта из‑за того, что не хочет быть исключенным из Гильдии.

Действие третьего сезона шоу будет происходить в Таиланде. Актриса Дженнифер Кулидж выразила надежду, что муж ее персонажа Тани умрет в продолжении сериала.

Спойлер ко второму сезону «Болого лотоса».

В финале второго сезона Таня открывает стрельбу на борту яхты против группы, нанятой ее мужем Грегом, чтобы убить ее. После расправы Таня случайно падает за борт и погибает.

Первая за пятнадцать лет забастовка Гильдии сценаристов США началась 2 мая из‑за сорванной сделки с Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBCUniversal, Paramount и Sony.

Сценаристы прекратили выполнение любых писательских обязанностей. Однако продюсированием и режиссурой при этом они могут продолжать заниматься. «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах и ходе забастовки.

Вот некоторые проекты, которые были поставлены на паузу из‑за забастовки: «Милые обманщицы: Первородный грех», «Миллиарды», «Разделение», «Очень странные дела», «Женщина при деньгах», «Хитрости», «Кобра Кай», «Шершни», «Сорвиголова», «Пингвин», «Начальная школа „Эбботт“» и другие. Также приостановлен выпуск ток-шоу «The Late Show», «Jimmy Kimmel Live!», «The Tonight Show» и «Late Night». Теперь в эфиры ставят повторы.

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Том ХолландерМайк УайтДженнифер Кулидж
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