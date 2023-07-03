Третий сезон «Белого лотоса» отложили из‑за забастовки

Третий сезон сериала «Белый лотоса» приостановили из‑за забастовки Гильдии сценаристов США (WGA). Об этом рассказал актер Том Холландер в подкасте «The News Agents».
По словам актера, создатель сериала Майк Уайт приостановил производство проекта из‑за того, что не хочет быть исключенным из Гильдии.
Действие третьего сезона шоу будет происходить в Таиланде. Актриса Дженнифер Кулидж выразила надежду, что муж ее персонажа Тани умрет в продолжении сериала.
Спойлер ко второму сезону «Болого лотоса».
В финале второго сезона Таня открывает стрельбу на борту яхты против группы, нанятой ее мужем Грегом, чтобы убить ее. После расправы Таня случайно падает за борт и погибает.
Сценаристы прекратили выполнение любых писательских обязанностей. Однако продюсированием и режиссурой при этом они могут продолжать заниматься. «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах и ходе забастовки.
Вот некоторые проекты, которые были поставлены на паузу из‑за забастовки: «Милые обманщицы: Первородный грех», «Миллиарды», «Разделение», «Очень странные дела», «Женщина при деньгах», «Хитрости», «Кобра Кай», «Шершни», «Сорвиголова», «Пингвин», «Начальная школа „Эбботт“» и другие. Также приостановлен выпуск ток-шоу «The Late Show», «Jimmy Kimmel Live!», «The Tonight Show» и «Late Night». Теперь в эфиры ставят повторы.