Мятежники ворвались в дом мэра парижского пригорода и ранили его жену

Участники беспорядков ворвались в дом мэра коммуны Л’Ай-ле-Роз, входящей в Парижскую агломерацию. Об этом сообщает Reuters.
Как пишет агентство, 39-летний правоцентрист Винсент Жанбрун находился в ратуше, когда на его дом было совершено нападение, а внутри спали его жена Мелани и дети в возрасте пяти и семи лет. Их обстреляли фейерверками, когда они бежали через задний двор.
«При попытке защитить их [детей] и убежать от нападавших пострадали моя жена и один из моих детей», — сказал Жанбрун. Он сказал премьер-министру Франции Элизабет Борн, что его жене сделали операцию на сломанной ноге, и ей предстоит трехмесячная реабилитация.
По словам местного прокурора, нападавшие подожгли автомобиль, на котором приехали. Начато расследование по статье о покушении на убийство. Подозреваемые не задержаны.
Спустя несколько часов после нападения Жанбрун шел по городу, и люди выражали ему поддержку, пишет Reuters. «Я не думал, что мы когда‑нибудь переживем что‑то подобное», — сказал мэр Л’Ай-ле-Роз одному из прохожих.
Протесты, которые позже превратились в беспорядки, начались после гибели 17-летнего Наэля М., застреленного полицейским в Нантере. Прокуратура утверждает, что он проигнорировал требование полиции остановиться: подростка с двумя друзьями догнали, полицейский направил оружие на Наэля, машина поехала и раздался выстрел.
Сотрудника полиции взяли под стражу. Французскую полицию обвинили в систематическом расизме: Наэль — потомок иммигрантов из Алжира.
Через пять дней после гибели Наэля его бабушка Надия призвала прекратить беспорядки. «Я хочу, чтобы это [беспорядки] прекратилось везде. Они [виновные в погромах] используют Наэля как предлог. Мы хотим, чтобы все успокоилось. Не разрушайте школы, не ломайте автобусы», — сказал она.