Рассел Кроу признался, что устал получать вопросы о «Гладиаторе-2», в котором он не снимается

«Я не имею к ленте никакого отношения. В этой вселенной я мертв и закопан глубоко в землю. Но признаюсь, что немного завидую. „Гладиатор“ напоминает мне о молодости и о том, какую роль картина сыграла в моей жизни», — сказал Кроу во время кинофестиваля в городе Карловы Вары.