Рассел Кроу признался, что устал получать вопросы о «Гладиаторе-2», в котором он не снимается

Рассел Кроу устал получать вопросы о «Гладиаторе-2», который снимается без его участия. Актер пошутил, что журналисты «должны платить за количество вопросов», которые ему задают.
«Я не имею к ленте никакого отношения. В этой вселенной я мертв и закопан глубоко в землю. Но признаюсь, что немного завидую. „Гладиатор“ напоминает мне о молодости и о том, какую роль картина сыграла в моей жизни», — сказал Кроу во время кинофестиваля в городе Карловы Вары.
По словам Кроу, он ничего не знает ни об актерском составе, ни о сюжете. «Но я знаю, что, если Ридли [Скотт] решил сделать вторую часть истории более 20 лет спустя, у него должны быть очень веские причины», — считает актер. Он уверен, что лента получится захватывающей.
Ранее Кроу говорил, что по поводу своего отсутствия в сиквеле чувствует «только легкую зависть». Актер сказал, что «Гладиатор» стал поворотным в его карьере.
В Чехии Кроу получил награду за выдающийся вклад в мировое кино.
Главную роль в сиквеле «Гладиатора» сыграет известный по драме «Солнце мое» Пол Мескаль. Он получил роль Луция, сына Луциллы (Конни Нильсен) и племянника Коммода (Хоакин Феникс).