Расселл Кроу рассказал, что думает по поводу своего отсутствия в сиквеле «Гладиатора»

Американский актер Расселл Кроу описал свои чувства относительно того, что его не пригласили сняться в продолжении исторического боевика Ридли Скотта «Гладиатор», который вышел в далеком 1999 году.
Кроу сыграл в этой картине главную роль генерала Максимуса и получил за нее премию «Оскар». Однако его персонаж в конце фильма погибает.
«Вообще, я чувствую только легкую зависть, понимаете? Тогда я был гораздо моложе, очевидно, и для меня этот опыт оказался просто невероятным», — рассказал Кроу изданию Collider.
Актер также добавил, что роль стала поворотной в его карьере. Хотя он и снялся во многих признанных зрителями и критиками фильмах, именно «Гладиатор» открыл ему дорогу на вершину голливудского олимпа.
Режиссерское кресло вновь занял Ридли Скотт. Сценарий будущей ленты он подготовил вместе с Дэвидом Скарпой. Продюсерами сиквела выступают Майкл Прусс, Дуг Уик и Люси Фишер, а также сам Скотт.