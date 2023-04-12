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Расселл Кроу рассказал, что думает по поводу своего отсутствия в сиквеле «Гладиатора»

Илья Голубев
Сегодня в 18:49

Американский актер Расселл Кроу описал свои чувства относительно того, что его не пригласили сняться в продолжении исторического боевика Ридли Скотта «Гладиатор», который вышел в далеком 1999 году.

Кроу сыграл в этой картине главную роль генерала Максимуса и получил за нее премию «Оскар». Однако его персонаж в конце фильма погибает.

«Вообще, я чувствую только легкую зависть, понимаете? Тогда я был гораздо моложе, очевидно, и для меня этот опыт оказался просто невероятным», — рассказал Кроу изданию Collider.

Актер также добавил, что роль стала поворотной в его карьере. Хотя он и снялся во многих признанных зрителями и критиками фильмах, именно «Гладиатор» открыл ему дорогу на вершину голливудского олимпа.

В продолжении, как стало известно в январе, главную роль сыграет Пол Мескаль. Премьера фильма назначена на ноябрь 2024 года.

Режиссерское кресло вновь занял Ридли Скотт. Сценарий будущей ленты он подготовил вместе с Дэвидом Скарпой. Продюсерами сиквела выступают Майкл Прусс, Дуг Уик и Люси Фишер, а также сам Скотт.

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