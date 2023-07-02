Шварценеггер назвал «Терминатора» пророческим фильмом

Бывший культурист добавил о Кэмероне: «Он просто такой необыкновенный сценарист и такой невероятный режиссер.Моим вкладом в „Терминатор“ стал только персонаж, которого я сыграл, и то, как я его сыграл. Но именно Кэмерон создал этого персонажа. Он написал фильм так хорошо, и именно поэтому он режиссер номер один в мире».