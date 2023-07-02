Шварценеггер назвал «Терминатора» пророческим фильмом

Арнольд Шварценеггер считает, что Дэвид Кэмерон в «Терминаторе» предсказал будущее. Выступая в среду на «Вечере с Арнольдом Шварценеггером» в Лос-Анджелесе, 75-летний актер похвалил режиссера франшизы и сказал, что будущее искусственного интеллекта «стало реальностью», передает журнал People.
«Сегодня все напуганы этим, тем, куда это приведет. И в „Терминаторе“ мы показали, как машины получили сознание и захватили власть» — сказал Шварценеггер о нынешних опасениях по поводу искусственного интеллекта.
Актер отметил «гениальность сценария» научно-фантастического фильма 1984 года: «И в то время мы лишь поверхностно прошлись по теме искусственного интеллекта. Подумайте об этом».
«Теперь, на протяжении десятилетий, это стало реальностью. Так что это не больше не фантазия или что‑то вроде футуризма. Это уже здесь и сегодня. И поэтому это необыкновенная работа Джона Кэмерона», — продолжил Шварценеггер.
Бывший культурист добавил о Кэмероне: «Он просто такой необыкновенный сценарист и такой невероятный режиссер.Моим вкладом в „Терминатор“ стал только персонаж, которого я сыграл, и то, как я его сыграл. Но именно Кэмерон создал этого персонажа. Он написал фильм так хорошо, и именно поэтому он режиссер номер один в мире».
Несколько недель назад бывший губернатор Калифорнии поведал, что мог оказаться в проекте в совершенно другой роли. По его словам, на место Т-800 продюсеры поначалу рассматривали скандального футболиста О Джея Симпсона, а Арнольд мог стать Кайлом Ризом. Об этом и многом другом Шварценеггер поделился в документальном сериале на Netflix.