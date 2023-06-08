Шварценеггер рассказал, кто должен был сыграть Терминатора

Бывший игрок НФЛ и актер О. Джей Симпсон чуть не получил роль Терминатора, но продюсеры не были уверены, что зрители смогут увидеть в нем «машину для убийств». Об этом рассказал Арнольд Шварценеггер в новом документальном сериале Netflix «Арнольд», пишет Business Insider.
На главную роль Симпсона хотел утвердить Майк Медавой, сооснователь кинокомпании Orion Pictures, которая занималась дистрибуцией «Терминатора», а Шварценеггера он видел в роли борца сопротивления Кайла Риза, отметил в документальном сериале режиссер Джеймс Кэмерон.
Он добавил, что когда впервые увидел Шварценеггера, его поразила внешность актера. «Я просто сижу и смотрю на него. Как будто звук стих, и я увидел свет, бьющий ему в лицо через стеклянные окна, когда дверь открылась. И я подумал: „У него адское лицо“», — поделился Кэмерон.
Кроме Медавоя никто в Orion Pictures не видел О. Джей Симпсона в роли терминатора, поскольку создатели считали, что его нельзя представить «машиной для убийств».
Через десять лет после выхода «Терминатора», в 1994 году, Сипмсона обвинили в убийстве бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга Рональда Голдмана. На виновность экс-спортсмена указывали судебно-медицинские экспертизы и окровавленная перчатка.
Однако его адвокаты сумели выстроить защиту так, что Симпсон не только избежал смертной казни, но и был оправдан коллегией присяжных. В 1997 году гражданское судебное разбирательство все же признало О. Джея виновным, он отделался штрафом в 33,5 млн долларов в пользу родственников Голдмана.
В 2007 году звезду обвинили в грабеже и разбое и посадили на 33 года с правом досрочного освобождения в 2017 году. 1 октября 2017-го он вышел на свободу.