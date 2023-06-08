Шварценеггер рассказал, кто должен был сыграть Терминатора

Он добавил, что когда впервые увидел Шварценеггера, его поразила внешность актера. «Я просто сижу и смотрю на него. Как будто звук стих, и я увидел свет, бьющий ему в лицо через стеклянные окна, когда дверь открылась. И я подумал: „У него адское лицо“», — поделился Кэмерон.