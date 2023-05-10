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Netflix опубликовал трейлер документального сериала об Арнольде Шварценеггере

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:56

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер документального сериала «Арнольд», посвященного жизни и карьере спортсмена-культуриста, актера и политика Арнольда Шварценеггера.

Проект, состоящий из трех эпизодов, выйдет на платформе 7 июня. В нем Шварценеггер расскажет о своей страсти к бодибилдингу, препятствиях на своем пути, работе на посту губернатора Калифорнии и личной жизни.

В трейлере Шварценеггер признается, что всегда хотел достигать невозможного, однако этот путь приводил его не только к победам, но и к горьким поражениям. «Люди будут помнить мои успехи, но также и все эти провалы», — говорит он.

Сериал обещает проследить за жизнью знаменитости от детства в сельской местности в Австрии и до становления суперзвезды спорта и шоу-бизнеса. В шоу приняли участие друзья, соперники и коллеги артиста.

25 мая на Netflix выйдет первый за долгое время кинопроект с участием Шварценеггера — комедийный сериал «Fubar». В нем актер сыграл агента ЦРУ, узнавшего, что его дочь также работает в спецслужбах.

В будущем Шварценеггер сыграет также в экшн-триллере «Breakout» по сценарию Ричарда Д’Овидио. Звезда «Терминатора» исполнит роль мужчины, который организует побег из тюрьмы, чтобы спасти своего пасынка.

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Арнольд Шварценеггер
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