Netflix опубликовал трейлер документального сериала об Арнольде Шварценеггере

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер документального сериала «Арнольд», посвященного жизни и карьере спортсмена-культуриста, актера и политика Арнольда Шварценеггера.
Проект, состоящий из трех эпизодов, выйдет на платформе 7 июня. В нем Шварценеггер расскажет о своей страсти к бодибилдингу, препятствиях на своем пути, работе на посту губернатора Калифорнии и личной жизни.
В трейлере Шварценеггер признается, что всегда хотел достигать невозможного, однако этот путь приводил его не только к победам, но и к горьким поражениям. «Люди будут помнить мои успехи, но также и все эти провалы», — говорит он.
Сериал обещает проследить за жизнью знаменитости от детства в сельской местности в Австрии и до становления суперзвезды спорта и шоу-бизнеса. В шоу приняли участие друзья, соперники и коллеги артиста.
В будущем Шварценеггер сыграет также в экшн-триллере «Breakout» по сценарию Ричарда Д’Овидио. Звезда «Терминатора» исполнит роль мужчины, который организует побег из тюрьмы, чтобы спасти своего пасынка.