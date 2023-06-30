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Создатели «Миссии невыполнима» показали, как снимался трюк Тома Круза в новой части франшизы

Виктория Шанина
Сегодня в 13:17

Киностудия Paramount Pictures опубликовала видео со съемок фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». Создатели показали, как снимался один из трюков исполнителя главной роли Тома Круза.

В ролике Круз прыгает с обрыва с парапланом. Что примечательно, снимают его не с квадрокоптера — сразу за актером полетел оператор, обвешанный камерами.

Действие фильма развернется после событий предыдущей части — «Миссия невыполнима: Последствия». Помимо Круза, вернувшегося к роли спецагента Итана Ханта, в картине снялись Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Винг Реймс, Шей Уигем, Генри Черни и другие.

Съемки картины завершились еще в сентябре 2021 года. Бюджет проекта превысил 290 млн долларов из‑за постоянных переносов съемок на фоне пандемии коронавируса и трюков Тома Круза — для них требовалось много оборудования и людей.

Премьера первой части «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» запланирована на 12 июля этого года. Вторая часть появится в кинотеатрах 28 июня 2024-го. Режиссером обеих картин выступает Кристофер МакКуорри.

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Том КрузИтан ХантСаймон ПеггКристофер Маккуорри
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