Съемки «Миссия невыполнима-7» завершились

Съемки блокбастера с Томом Крузом «Миссия невыполнима-7» закончились. Об этом сообщил бригадир осветителей Мартин Смит в инстаграме. На фотографии он держит огромную кинохлопушку с надписью «Mission Complete!» («Миссия завершена!»).

Смит поблагодарил всех причастных к созданию картины и выразил готовность к производству следующей части, релиз которой уже назначен на 7 июля 2023 года, но съемки пока еще не начались. Работа над седьмой частью продолжалась полтора года.