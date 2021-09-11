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Съемки «Миссия невыполнима-7» завершились

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:02

Съемки блокбастера с Томом Крузом «Миссия невыполнима-7» закончились. Об этом сообщил бригадир осветителей Мартин Смит в инстаграме. На фотографии он держит огромную кинохлопушку с надписью «Mission Complete!» («Миссия завершена!»).

Смит поблагодарил всех причастных к созданию картины и выразил готовность к производству следующей части, релиз которой уже назначен на 7 июля 2023 года, но съемки пока еще не начались. Работа над седьмой частью продолжалась полтора года.

Режиссер картины Кристофер Маккуорри тоже посвятил пост в инстаграме окончанию съемок «Миссия невыполнима-7». «Слова никогда не смогут выразить нашу благодарность и восхищение — не только вами, но и вашими близкими. Вы — лучшие в мире», — обратился постановщик к актерам и съемочной группе.

Съемки фильма должны были начаться 20 февраля 2020 года в Венеции, но помешала пандемия коронавируса. Затем их продолжили в Великобритании, но и они прерывались.

Изменения и несостыковки начались и в датах выхода картины. Премьеру несколько раз переносили, в последний раз ее назначали на 30 сентября 2022 года.

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