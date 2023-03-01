Сериал — приквел фильма «Дюна» под названием «Сестричество», который разрабатывают HBO Max и Legendary Television, покинули режиссер двух первых эпизодов Юхан Рэнк и актриса Ширли Хендерсон. Об этом сообщает Deadline.
Хендерсон должна была сыграть одну из главных ролей — Тулу Харконнен, сестру Вали. Партию последней исполняет Эмили Уотсон. По сюжету сестрам предстоит возглавить тайную женскую организацию «Бене Гессерит» и сразиться с силами, угрожающими будущему человечества.
Известно, что Рэнк оставил режиссерский пост, так как его видение не удовлетворяло HBO Max и не совпадало с концепцией Дэни Вильнева в полнометражной «Дюне». Вильнев здесь — один из продюсеров.
Вышла из проекта и одна из шоураннеров Дайана Адему-Джон — Элисон Шапкер остается в одиночестве. В данный момент производство ленты приостановлено. Deadline утверждает, что пауза может составить семь месяцев.
Как сообщается, за это время Шапкер нужно переработать сценарий и найти нового режиссера. Даты релиза у проекта пока нет. Съемки «Дюны-2» Вильнева завершились в декабре 2022 года. Выход картины в Соединенных Штатах намечен на 3 ноября.