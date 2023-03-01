Как сообщается, за это время Шапкер нужно переработать сценарий и найти нового режиссера. Даты релиза у проекта пока нет. Съемки «Дюны-2» Вильнева завершились в декабре 2022 года. Выход картины в Соединенных Штатах намечен на 3 ноября.