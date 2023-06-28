Депутаты предложили ужесточить ответственность при отказе от животных

Согласно действующему закону «Об ответственном обращении с животными», хозяин не может выкинуть питомца на улицу — он обязан передать его новому хозяину или в приют. Внесенный законопроект предлагает уточнить, что в случае передачи животного другому человеку нужно предоставить ему ветпаспорт с отметками о прививках (если такой есть) и животнородословную (тоже при наличии).