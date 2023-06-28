Депутаты предложили ужесточить ответственность при отказе от животных

В Госдуму внесли законопроект, который накладывает дополнительные обязанности на людей, решивших отказаться от домашних животных. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Согласно действующему закону «Об ответственном обращении с животными», хозяин не может выкинуть питомца на улицу — он обязан передать его новому хозяину или в приют. Внесенный законопроект предлагает уточнить, что в случае передачи животного другому человеку нужно предоставить ему ветпаспорт с отметками о прививках (если такой есть) и животнородословную (тоже при наличии).
Если человек все же выкинул питомца на улицу, но его действия нельзя характеризовать как жестокое обращение, то он обязан покрыть все расходы на отлов и содержание животного в приюте.
Для приютов инициатива тоже предлагает дополнительные требования: они должны иметь в штате ветеринара или действующий договор с организацией, оказывающей ветеринарные услуги. Поступившее в приют животное, согласно документу, необходимо стерилизовать в пятнадцатидневный срок, если хозяин не явился.
Законопроект вводит понятие «идентификация животных». Под этим понимается нанесение несмываемых (или неснимаемых) меток, которое не вредит здоровью питомца.
Поправки разработала член думского комитета по госстроительству и законодательству Анжелика Глазкова из КПРФ. Законопроект должен обеспечить законные интересы граждан и защитить животных от жестокого обращения, сказано в его пояснительной записке.
16 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит региональным властям умерщвлять бездомных животных. Также поправки отменяют запрет «применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных».
В Государственно-правовом управлении президента раскритиковали проект — сказали, что он не согласуется с законом «Об ответственном обращении с животными» и позволяет губернаторам определять судьбу питомцев, хотя у них есть только право законодательной инициативы. После этого рассмотрение законопроекта в Думе «заморозилось».