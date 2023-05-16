Депутаты поддержали законопроект, который позволит усыплять бродячих животных

«Действующий закон об обращении с животными очень строгий, он не позволяет принимать более жесткие меры к бездомным собакам, которые нападают на людей. Поэтому мы видим, что чиновники из‑за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме, но насколько они виноваты — большой вопрос», — отмечал один из авторов законопроекта Николай Будуев.