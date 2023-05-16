Депутаты поддержали законопроект, который позволит усыплять бродячих животных

Законопроект предполагает, что губернаторы и заксобрания регионов смогут самостоятельно устанавливать на своих территориях порядок обращения с бездомными животными и, учитывая мнение местного населения, определять их дальнейшую судьбу.
В документе говорится, что приюты для животных покрывают не более 25% от потребности регионов. И хоть с 2017 года численность укусов и нападений животных снизилась на 13%, в некоторых субъектах наблюдается рост.
Глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин делает из этого вывод, что «действующая система не в полной мере защищает людей, поэтому нужны дополнительные меры». По его словам, законопроект «не закрывает приюты», а помогает регионам, которым сложно выполнить требования закона в части организации приютов из‑за «их удаленности и малочисленности населения».
Поправки были разработаны после того, как в апреле восьмилетний мальчик умер от нападения бездомных собак в Оренбурге. По этом делу был задержан начальник местного управления ЖКХ Анатолий Байкаров, которого обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
«Действующий закон об обращении с животными очень строгий, он не позволяет принимать более жесткие меры к бездомным собакам, которые нападают на людей. Поэтому мы видим, что чиновники из‑за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме, но насколько они виноваты — большой вопрос», — отмечал один из авторов законопроекта Николай Будуев.