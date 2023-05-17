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Кремль раскритиковал законопроект, который позволит усыплять бродячих животных

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:46

Государственно-правовое управление президента раскритиковало законопроект, который позволит региональным властям умерщвлять бездомных животных. Об этом сообщил «Ведомости».

Ведомство высказало критические замечания к документу. В них указывается, что предполагаемые изменения не согласуются с нормами обращения с бездомными животными, установленные поправками в закон об ответственном отношении к животным от 14 июля 2022 года.

Также в Кремле отметили некорректность положения, которое позволяет губернатору принимать решения по обращению с животными. По словам ГПУ, главы регионов обладают только правом законодательной инициативы.

Кроме того, ведомство призывает соотнести законопроект с перечнем поручений президента о формировании в обществе ответственного отношения к бездомным животным.

К законопроекту высказали замечания экспертное управление президента, а также региональные власти — губернатор Петербурга Александр Беглов и вице-мэр Москвы Петр Бирюков. Не поддержал документ и комитет Совфеда по конституционному законодательству.

Председатель комитета Андрей Клишас отметил, что инициатива может привести к применению «любых способов и мер, в том числе жестоких и влекущих гибель, увечья животных» — это противоречит политике, направленной на повышение гуманизации общества.

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теги
Совет Федерации
люди
Андрей КлишасАлександр БегловПетр Бирюков
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