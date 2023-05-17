Кремль раскритиковал законопроект, который позволит усыплять бродячих животных

Государственно-правовое управление президента раскритиковало законопроект, который позволит региональным властям умерщвлять бездомных животных. Об этом сообщил «Ведомости».
Ведомство высказало критические замечания к документу. В них указывается, что предполагаемые изменения не согласуются с нормами обращения с бездомными животными, установленные поправками в закон об ответственном отношении к животным от 14 июля 2022 года.
Также в Кремле отметили некорректность положения, которое позволяет губернатору принимать решения по обращению с животными. По словам ГПУ, главы регионов обладают только правом законодательной инициативы.
Кроме того, ведомство призывает соотнести законопроект с перечнем поручений президента о формировании в обществе ответственного отношения к бездомным животным.
К законопроекту высказали замечания экспертное управление президента, а также региональные власти — губернатор Петербурга Александр Беглов и вице-мэр Москвы Петр Бирюков. Не поддержал документ и комитет Совфеда по конституционному законодательству.
Председатель комитета Андрей Клишас отметил, что инициатива может привести к применению «любых способов и мер, в том числе жестоких и влекущих гибель, увечья животных» — это противоречит политике, направленной на повышение гуманизации общества.