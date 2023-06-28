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Цукерберг с Маском уже встретились на ринге. Правда, только в видеоигре. Смотрите сами!

Максим Саблин
Сегодня в 17:08

Всю последнюю неделю мы наблюдаем за подготовкой Илона Маска и Марка Цукерберга к возможному бою в клетке. Казалось, они уже согласовали поединок, глава Meta* даже провел тренировку с мастером джиу-джитсу, подкастером Лексом Фридманом. Однако драться им запретила мама главы Tesla. А сегодня Фридман опубликовал свой спарринг и с Илоном.

Если вам тоже хочется побыстрее увидеть развязку этой истории, на помощь пришел один из создателей Bejeweled и Plants vs Zombies Джейсон Капалка. Разработчик создал создал бесплатную браузерную игру, в которой пара скучающих миллиардеров сошлась в матче по рестлингу.

Zuck v Musk — это версия уже существующей игрушки WrestleBros всего с двумя бойцами, на чьи перекачанные тела посажены сверкающие винирами лица Цукерберга и Маска. Управление в файтинге очень простое: достаточно жать на стрелки для бега по рингу, прыгать на кнопке «вверх», долбить пробел при приближении к оппоненту, а «вниз» блокирует удары.

Комбинации кнопок позволяют проводить зрелищные рестлерские приемы. Для еще более тяжелых ударов можно разогнаться от каната или прыгнуть с угла ринга. В какой‑то момент к ногам прилетит очень полезный металлический стул, и им разрешено бить оппонента без зазрения совести.

Для победы нужно как можно быстрее обнулить полоску здоровья оппонента, уложить его и прижать к полу, пока рефери не отсчитает до трех. Все как в настоящем рестлерском матче. При этом при достижении определенного числа побед ваш боец еще может получить какой‑нибудь апгрейд.

Кроме этого, в браузерной игрушке есть и простенький мультиплеер: можно позвать друга по сети или сыграть с ним по старинке за одной клавиатурой.

* Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов, включая Instagram, на территории страны запрещена.

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Марк Цукерберг
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