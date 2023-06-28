Цукерберг с Маском уже встретились на ринге. Правда, только в видеоигре. Смотрите сами!

Для победы нужно как можно быстрее обнулить полоску здоровья оппонента, уложить его и прижать к полу, пока рефери не отсчитает до трех. Все как в настоящем рестлерском матче. При этом при достижении определенного числа побед ваш боец еще может получить какой‑нибудь апгрейд.