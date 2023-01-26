Горелкин: в России может появиться маркировка дипфейков

Технология дипфейков позволяет создавать или менять изображения на фото и видео с помощью искусственного интеллекта. Судя по всему, маркировка таких изображений необходима, чтобы не вводить людей в заблуждение — на таких фото может оказаться кто угодно, в том числе какая‑либо знаменитость.