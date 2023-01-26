Горелкин: в России может появиться маркировка дипфейков

К концу 2023 года в России может появиться маркировка дипфейков. Об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью «Парламентской газете».
Технология дипфейков позволяет создавать или менять изображения на фото и видео с помощью искусственного интеллекта. Судя по всему, маркировка таких изображений необходима, чтобы не вводить людей в заблуждение — на таких фото может оказаться кто угодно, в том числе какая‑либо знаменитость.
Кроме того, как отмечают «Ведомости», дипфейки могут использовать мошенники для подмены лица человека. Сможет ли маркировка спасти от злоумышленников, пока неясно.
В России активно разрабатываются способы выявления дипфейков на фото и видео. Летом 2022 года «Сбер» запатеновал технологии, которые позволяют делать это более точно. В ноябре стало известно о разработке системы Expert для проверки видео на предмет наличия манипуляций и поиска дипфейков, Роскомнадзор планировал протестировать технологию.