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Горелкин: в России может появиться маркировка дипфейков

Виктория Шанина
Сегодня в 18:11

К концу 2023 года в России может появиться маркировка дипфейков. Об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью «Парламентской газете».

Технология дипфейков позволяет создавать или менять изображения на фото и видео с помощью искусственного интеллекта. Судя по всему, маркировка таких изображений необходима, чтобы не вводить людей в заблуждение — на таких фото может оказаться кто угодно, в том числе какая‑либо знаменитость.

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Кроме того, как отмечают «Ведомости», дипфейки могут использовать мошенники для подмены лица человека. Сможет ли маркировка спасти от злоумышленников, пока неясно.

В России активно разрабатываются способы выявления дипфейков на фото и видео. Летом 2022 года «Сбер» запатеновал технологии, которые позволяют делать это более точно. В ноябре стало известно о разработке системы Expert для проверки видео на предмет наличия манипуляций и поиска дипфейков, Роскомнадзор планировал протестировать технологию.

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