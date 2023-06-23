Хинштейн: законопроект о дипфейках будет разработан в осеннюю сессию

Законопроект, закрепляющий в законе понятие «дипфейк», будет разработан в Госдуме в осеннюю сессию. Об этом в своем телеграм-канале пишет глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
«Такой шаг должен помочь в борьбе с мошенничеством — сегодня, в частности, с помощью нейросетей уже заменяются лица на видео и фото. Дипфейки способны и угонять аккаунты, и воровать средства с банковских счетов, и — что особенно важно в текущей ситуации — становиться оружием в информационной войне», — пишет депутат.
По его словам, эта технология «становится реальной угрозой», поскольку отличить достоверное изображение от ложного порой непросто даже специалистам.
Хинштейн уточняет, что на данный момент дипфейки редко используются для мошенничества, поскольку технология слишком трудозатратная. Однако в будущем ее использование может быть опасно и «нужно решить этот вопрос на берегу».
Глава комитета по информполитике напомнил, что ранее уже рассказывал о планах запустить в России систему для выявления дипфейков. Для этого предлагается мониторить аудиовизуальные материалы в режиме реального времени.
В январе заместитель Хинштейна Антон Горелкин в интервью «Парламентской газете» рассказывал, что в России может появиться маркировка дипфейков.
Сейчас в стране активно разрабатываются способы выявления дипфейков на фото и видео — летом 2022 года «Сбер» запатеновал технологии, которые позволяют делать это более точно. В ноябре стало известно о разработке системы Expert для проверки видео на предмет наличия манипуляций и поиска дипфейков, Роскомнадзор планировал протестировать технологию.