Хинштейн: законопроект о дипфейках будет разработан в осеннюю сессию

«Такой шаг должен помочь в борьбе с мошенничеством — сегодня, в частности, с помощью нейросетей уже заменяются лица на видео и фото. Дипфейки способны и угонять аккаунты, и воровать средства с банковских счетов, и — что особенно важно в текущей ситуации — становиться оружием в информационной войне», — пишет депутат.