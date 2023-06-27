Поставки «Золофта» в Россию возобновляются

Поставки антидепрессанта «Золофт» в Россию будут возобновлены. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росздравнадзор.
По данным ведомства, компания-производитель препарата сообщила о возобновлении поставок на территорию РФ еще 22 июня. Они были приостановлены из‑за технических проблем на производстве.
В октябре 2022 года Росздравнадзор также сообщал о временном отсутствии антидепрессанта в отдельных аптеках российских регионов из‑за ажиотажного спроса.
Спрос на антидепрессанты вырос в России в прошлом году в несколько раз. За две недели с 28 февраля было продано на 115,3% больше таких препаратов, чем за аналогичный период годом ранее. На «Золофт» в первом полугодии 2022 года спрос подскочил на 113% по сравнению с показателями 2021-го.
«Золофт» — торговое название антидепрессанта, который на международном рынке имеет непатентованное наименование «сертралин».