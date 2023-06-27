Поставки «Золофта» в Россию возобновляются

Спрос на антидепрессанты вырос в России в прошлом году в несколько раз. За две недели с 28 февраля было продано на 115,3% больше таких препаратов, чем за аналогичный период годом ранее. На «Золофт» в первом полугодии 2022 года спрос подскочил на 113% по сравнению с показателями 2021-го.