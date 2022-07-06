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Спрос на антидепрессанты вырос в России за год на 66%

Юлия Онодэра
Вчера в 23:42

Спрос на антидепрессанты в России вырос в первом полугодии 2022 года на 66% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Центра развития перспективных технооогий.

Россиянам потребовались около 6 млн упаковок антидепрессантов — в прошлом году это число составляло 3,6 млн. Сильнее всего спрос вырос на «Сертралин» (+113%), «Флуоксетин» (+90%) и «Эсциталопрам» (+79%), отметили в ЦРПТ.

Самый высокий спрос на препараты зафиксирован в Москве. В столице на 10 тыс. человек приходится 1,3 тыс. упаковок антидепрессантов. В Петербурге и Московской области — 1,2 тыс. и 1,1 тыс. упаковок соответственно.

Кроме того, в пятерку регионов с самым значительным потреблением антидепрессантов вошли Калужская и Ростовская области. Наименьший спрос на препараты отметили в Ненецком автономном округе, Чечне и Тыве — 141, 90 и 59 упаковок на 10 тыс. человек соответственно.

За шесть месяцев 2022 года россияне, по информации аналитиков, потратили на антидепрессанты 3,6 млрд рублей — на 87% больше, чем за первое полугодие прошлого года. При этом на рынке остаются доступны около 10 млн упаковок. Этого запаса, как считают специалисты, хватит почти на 10 месяцев.

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