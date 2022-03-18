«Коммерсант»: в России резко вырос спрос на антидепрессанты и противотревожные препараты

За неделю с 28 февраля по 6 марта в России резко увеличился спрос на антидепрессанты, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные маркетинговой компании DSM Group, исследующей фармацевтический рынок.

Агентство зафиксировало, что за указанный период в аптеках на территории России было продано 578 тыс. упаковок антидепрессантов на 526 млн рублей — это больше аналогичного уровня прошлого года в 3 и 4,4 раза соответственно.

Год к году продажи таких лекарств за неделю выросли на 50% в упаковках и на 124% в деньгах, сообщили в компании. Также растет спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные средства. В упаковках — на 88 и 35%, в деньгах — на 100 и 81% год к году.

В аптечной сети «36,6» подтвердили рост продаж всех перечисленных препаратов. Там уточнили, что за две недели с 28 февраля продано на 115,3% больше таких лекарств, чем за аналогичный период годом ранее.

В компаниях Lundbeck, Abbott, Angelini, «Эгис-Рус» (производит антидепрессант «Велаксин»), GSK (антидепрессант с противотревожным действием «Паксил») и Viatris (антидепрессант «Золофт») заявили, что продолжают поставки в Россию в полном объеме.

Участники рынка сообщают, что возможное отсутствие препаратов в аптеках связано со шквальным спросом и удлинением логистических цепочек. «Коммерсант» отмечает, что среди рецептурных антидепрессантов наиболее продаваемые препараты выпускаются иностранными компаниями.

Один из топ-менеджеров работающей на фармацевтическом рынке аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что события на Украине и их последствия «сами по себе» стимулируют спрос на антидепрессанты и успокоительные средства.

Главный врач занимающегося психическими и неврологическими расстройствами центра «Роса» Вячеслав Филашихин сообщил: «Возросло количество пограничных состояний — тревожных, тревожно-депрессивных, астенических. Число жалоб на тревогу, тревожно-депрессивное состояние стало больше».