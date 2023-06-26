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Украинский «Старлинк» отсудил у компании SpaceX 14,7 тыс. долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 22:05

Корпорация Илона Маска SpaceX по решению суда должна выплатить 14,7 тыс. долларов в пользу украинской IT-компании «Старлинк». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское информагентство УНН.

Решение было вынесено в рамках дела о прекращении действия торговой марки «Старлинк». Она совпадает с названием спутниковой системы Starlink, принадлежащей SpaceX.

Около 13,1 тыс. долларов из общей суммы взыскания должны пойти на профессиональную правовую помощь. Еще более 1600 — на затраты, связанные с проведением экспертизы.

Как отмечает ТАСС, после проигрыша иска в суде первой инстанции SpaceX подала апелляцию.

В ноябре 2022-го SpaceX подала в суд на украинский «Старлинк» и Укрпатент с требованием прекратить действие торговой марки. Бренд был зарегистрирован в 2011 году.

Примерно в тот же период SpaceX сообщила, что больше не может финансировать свою спутниковую сеть на Украине и попросила Минобороны США взять расходы на себя. Позже Илон Маск заявил, что компания продолжит обеспечивать Starlink самостоятельно, несмотря на убытки, но повысил тарифы для местных жителей.

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