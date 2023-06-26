Украинский «Старлинк» отсудил у компании SpaceX 14,7 тыс. долларов

Примерно в тот же период SpaceX сообщила, что больше не может финансировать свою спутниковую сеть на Украине и попросила Минобороны США взять расходы на себя. Позже Илон Маск заявил, что компания продолжит обеспечивать Starlink самостоятельно, несмотря на убытки, но повысил тарифы для местных жителей.