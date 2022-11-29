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СМИ: Starlink повысит тарифы для жителей Украины
Виктория Шанина
Сегодня в 18:02

Компания Starlink, предоставляющая спутниковый интернет, повысила тарифы для жителей Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайдер UA» со ссылкой на одно из писем, которые сеть направляет украинским абонентам.

Согласно скриншоту письма, с 29 декабря стоимость спутникового интернета для частных лиц будет составлять 75 долларов в месяц вместо 60. Термина и антенна Starlink подорожает с 500 до 700 долларов.

Причины такого решения в письме не раскрываются.

Ранее канал CNN со ссылкой на внутренние документы SpaceX сообщил, что компания больше не может финансировать Starlink на Украине и попросила Минобороны США взять расходы на себя. Компания просит Пентагон выделить 124 млн долларов до конца 2022 года и еще 400 млн — в течение 2023-го.

По данным CNN, 85% из 20 тыс. предоставленных Украине терминалов Starlink были оплачены за счет третьих стран, включая США, Великобританию и Польшу. Они же покрывали 30% расходов, связанных с работой сервиса на территории Украины.

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