СМИ: Starlink повысит тарифы для жителей Украины

Компания Starlink, предоставляющая спутниковый интернет, повысила тарифы для жителей Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайдер UA» со ссылкой на одно из писем, которые сеть направляет украинским абонентам.
Согласно скриншоту письма, с 29 декабря стоимость спутникового интернета для частных лиц будет составлять 75 долларов в месяц вместо 60. Термина и антенна Starlink подорожает с 500 до 700 долларов.
Причины такого решения в письме не раскрываются.
По данным CNN, 85% из 20 тыс. предоставленных Украине терминалов Starlink были оплачены за счет третьих стран, включая США, Великобританию и Польшу. Они же покрывали 30% расходов, связанных с работой сервиса на территории Украины.
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