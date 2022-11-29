СМИ: Starlink повысит тарифы для жителей Украины

Ранее канал CNN со ссылкой на внутренние документы SpaceX сообщил, что компания больше не может финансировать Starlink на Украине и попросила Минобороны США взять расходы на себя. Компания просит Пентагон выделить 124 млн долларов до конца 2022 года и еще 400 млн — в течение 2023-го.