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МИД: спецслужбы разбираются, причастна ли иностранная разведка к мятежу Пригожина

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:56

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российские спецслужбы ищут влияние иностранных разведок на так называемый «марш справедливости» ЧВК «Вагнер», произошедший 23 и 24 июня. Об этом сообщил «Коммерсант».

В беседе с телеканалом RT Лавров пояснил, что его ведомство «не занимается сбором доказательств о совершаемых противоправных действиях», однако соответствующие структуры «уже в этом разбираются».

Есть ли доказательства вмешательства других стран в ход мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер», пока не сообщается. Лавров отметил, что посол США Линн Трейси связывалась с властями России и заявляла, что ее страна не причастна к происходящему.

По словам министра, Трейси назвала мятеж «внутренним делом России» и выразила надежду на безопасность ядерного оружия. Помимо нее, с российскими властями связывались лидеры многих стран, сказал Лавров.

«Были многочисленные звонки президенту Путину, которые использовались его коллегами для выражения солидарности, поддержки, уверенности в том, что ситуация будет под контролем, что она будет возвращена в конституционное поле, как, собственно говоря, и получилось», — подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что лидеры зарубежных стран просили не рассказывать о своих звонках публично.

Вечером 23 июня лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. военных отправляются в «марш справедливости» до Москвы. Они, по словам Пригожина, «едут разбираться» с руководством СВО и министром обороны страны.

Вскоре наемники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Владимир Путин назвал происходящее «вооруженным мятежом». СК возбудил в отношении Пригожина уголовное дело.

Вечером 24 июня Пригожин сообщил, что разворачивает своих бойцов после разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Согласно договоренности, военные вернутся в полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Беларусь.

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Сергей ЛавровЕвгений ПригожинВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоЛинн Трейси
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