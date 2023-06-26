МИД: спецслужбы разбираются, причастна ли иностранная разведка к мятежу Пригожина

«Были многочисленные звонки президенту Путину, которые использовались его коллегами для выражения солидарности, поддержки, уверенности в том, что ситуация будет под контролем, что она будет возвращена в конституционное поле, как, собственно говоря, и получилось», — подчеркнул глава МИД.