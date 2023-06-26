«Коммерсант»: дело против Евгения Пригожина о вооруженном мятеже не закрыто

Уголовное дело об организации вооруженного мятежа, главным фигурантом которого стал Евгений Пригожин, не прекращено, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.
По словам собеседника, дело по статье 279 УК продолжает расследоваться сотрудником следственного управления ФСБ России. Источник отмечает, что для принятия иного решения прошло слишком мало времени.
ФСБ завела дело о военном мятеже в отношении Евгения Пригожина 23 июня, после того как он объявил о «марше справедливости» на Москву с участием ЧВК «Вагнер». В ночь на 24 июня наемники захватили несколько административных зданий в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа. После этого часть «вагнеровцев» продолжила двигаться на Москву.
Вечером 24 июня после переговоров с Александром Лукашенко Пригожин заявил, что остановит марш на столицу и вернет колонны «в полевые лагеря согласно плану». По утверждениям главы ЧВК «Вагнер», они остановились в 200 километрах от Москвы.
Пресс-служба Лукашенко отметила, что с Пригожиным был согласован «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК „Вагнер“». Детали договоренностей стороны переговоров не раскрывали.
Чуть позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а глава наемников направится в Беларусь. В качестве гарантии того, что Пригожин сможет уйти в Беларусь, представитель Кремля назвал «слово президента России». Чем основатель ЧВК «Вагнер» займется на новом месте, Песков не смог уточнить.