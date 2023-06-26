«Коммерсант»: дело против Евгения Пригожина о вооруженном мятеже не закрыто

ФСБ завела дело о военном мятеже в отношении Евгения Пригожина 23 июня, после того как он объявил о «марше справедливости» на Москву с участием ЧВК «Вагнер». В ночь на 24 июня наемники захватили несколько административных зданий в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа. После этого часть «вагнеровцев» продолжила двигаться на Москву.