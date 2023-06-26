«Это часть борьбы внутри российской системы»: Байден заявил о непричастности США к мятежу Пригожина

К вечеру того же дня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным. После этого глава ЧВК официально объявил, что развернет колонны военной техники и уйдет в обратном направлении. «За сутки мы прошли не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться», — заявил Пригожин.