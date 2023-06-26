«Это часть борьбы внутри российской системы»: Байден заявил о непричастности США к мятежу Пригожина

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти не причастны к мятежу ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина, сообщает CNBC. Он поручил своей команде по нацбезопасности «ежечасно докладывать» ему о ситуации в РФ и подготовиться к различным сценариям, пишет РИА «Новости».
«Мы ясно дали понять, что мы не причастны, мы не имеем к этому никакого отношения. Это часть борьбы внутри российской системы. Пока очень рано делать однозначный вывод о том, куда это движется. Конечный результат всего этого еще предстоит увидеть», — сказал Байден.
Американский лидер заявил, что следил за мятежом «Вагнера» с командой по национальной безопасности и обсуждал через зум с ключевыми союзниками. Они решили не дать Владимиру Путину предлога, чтобы обвинить в случившемся США или НАТО.
24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал ролик, в котором обвинил «военное руководство» РФ в ракетном ударе по лагерю бойцов и пообещал ответ. Само видео, по сведениям Минобороны, является постановочным. То же самое предполагают некоторые СМИ. После этого Пригожин объявил о движении ЧВК «Вагнер» на Москву, уточняя, что это «не военный переворот, а марш справедливости». Против него завели дело по статье 279 УК РФ о вооруженном мятеже.
Штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону был взят под контроль ЧВК «Вагнер». Пригожин также утверждал, что Ростов заблокирован: под контролем находились военные объекты, в том числе аэродром.
К вечеру того же дня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным. После этого глава ЧВК официально объявил, что развернет колонны военной техники и уйдет в обратном направлении. «За сутки мы прошли не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться», — заявил Пригожин.
На каких условиях договорились Лукашенко и Пригожин, неизвестно. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава ЧВК «уйдет в Белоруссию» под личную гарантию Владимира Путина, а уголовное дело будет прекращено. Пресс-секретарь также заявил, что часть желающих бойцов ЧВК «Вагнер» подпишет контракты с Минобороны, и пообещал, что остальных вагнеровцев не будут преследовать с учетом их заслуг на фронте.