Трейлер «Звездных войн» в духе Уэса Андерсона создали с помощью нейросети

Движение в кадрах ролика сведено к минимуму. Оно ограничивается перемещением предметов и лицевой анимацией. Тем не менее видео делает шаг вперед относительно простых статичных картинок, сгенерированных нейросетью. Кроме того, в самих фильмах Андерсона зачастую тоже используются сцены с минимальным движением.