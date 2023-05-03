Трейлер «Звездных войн» в духе Уэса Андерсона создали с помощью нейросети

Авторы проекта Curious Refuge решили показать, как бы выглядели «Звездные войны», если бы их снимал Уэс Андерсон. При помощи нейросети Midjourney они создали трейлер для выдуманного фильма «Звездные войны: Галактический зверинец» под авторством Андерсона.
Получившийся ролик отлично имитирует авторский стиль американского режиссера. Это и пастельная цветовая палитра, и специфические шрифты, и любовь к симметрии, и характерно невозмутимая подача.
Движение в кадрах ролика сведено к минимуму. Оно ограничивается перемещением предметов и лицевой анимацией. Тем не менее видео делает шаг вперед относительно простых статичных картинок, сгенерированных нейросетью. Кроме того, в самих фильмах Андерсона зачастую тоже используются сцены с минимальным движением.
Через полтора месяца в прокат выйдет новый фильм Уэса Андерсона «Город астероидов». Тут можно посмотреть его дебютный трейлер.
В преддверии премьеры в соцсетях набирает популярность тренд снимать видео в духе автора «Отеля «Гранд Будапешт» и «Королевства полной луны». Одна из девушек прямо во время съемок такого ролика узнала об увольнении.