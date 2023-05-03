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Трейлер «Звездных войн» в духе Уэса Андерсона создали с помощью нейросети

Семён Гудошников
Сегодня в 21:09

Авторы проекта Curious Refuge решили показать, как бы выглядели «Звездные войны», если бы их снимал Уэс Андерсон. При помощи нейросети Midjourney они создали трейлер для выдуманного фильма «Звездные войны: Галактический зверинец» под авторством Андерсона.

Получившийся ролик отлично имитирует авторский стиль американского режиссера. Это и пастельная цветовая палитра, и специфические шрифты, и любовь к симметрии, и характерно невозмутимая подача.

Движение в кадрах ролика сведено к минимуму. Оно ограничивается перемещением предметов и лицевой анимацией. Тем не менее видео делает шаг вперед относительно простых статичных картинок, сгенерированных нейросетью. Кроме того, в самих фильмах Андерсона зачастую тоже используются сцены с минимальным движением.

Через полтора месяца в прокат выйдет новый фильм Уэса Андерсона «Город астероидов». Тут можно посмотреть его дебютный трейлер.

В преддверии премьеры в соцсетях набирает популярность тренд снимать видео в духе автора «Отеля «Гранд Будапешт» и «Королевства полной луны». Одна из девушек прямо во время съемок такого ролика узнала об увольнении.

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