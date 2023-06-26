Скандирующий Беглов и Шаман на бриге: как прошли «Алые паруса», которые не отменили из‑за мятежа

«Известия» в своем репортаже пишут, что организаторы «Алых парусов» отлично понимают музыкальные предпочтения школьников. «До прошлого года меня никогда на него [на праздник „Алые паруса“] не звали, но вот я дорвался до этой сцены и теперь никогда ее не отпущу!» — рассказал солист The Hatters Юрий Музыченко. Недавно его раскритиковали за комментарий в соцсетях, в котором музыкант написал о «хороших дорогах» и «работающих законах» в России.