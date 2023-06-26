Скандирующий Беглов и Шаман на бриге: как прошли «Алые паруса», которые не отменили из‑за мятежа

В ночь на 25 июня в Петербурге традиционно состоялся праздник выпускников «Алые паруса». Накануне мятеж устроила ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина, из‑за которого в Москве празднование отменилось.
В «Алых парусах-2023» приняли участие около 60 тыс. петербургских выпускников и около 10 тыс. выпускников из других регионов. Перед ними выступили The Hatters, Шаман, Тося Чайкина, Юлианна Караулова, Gafur, Burito, Gayazovs Brothers и другие исполнители, а хедлайнером стала группа «Чайф».
Шоу на Дворцовой площади вели блогер Ида Галич и экс-соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев. Перед выступлениями артистов на сцену вышел губернатор Петербурга Александр Беглов. Он сравнил основателя города Петра I с Владимиром Путиным, мол, второй «продолжает дело» первого российского императора, «отстаивает те же ценности, защищает Россию, защищает наше право быть свободными, независимыми, сильными».
«Город в эту волшебную ночь дарит вам самый знаменитый мост, самую романтичную набережную, самую красивую площадь. <…> Родине нужны ваш талант, энергия, любовь. Дерзайте! Любите! Творите! Побеждайте вместе с Россией!» — скандировал Беглов. В конце речи губернатор ударил в рынду (корабельный колокол), у которой в 2021 году случайно оторвал веревку.
Пользователи вспомнили, как Евгений Пригожин конфликтовал с Бегловым, обвиняя петербургского губернатора в воспрепятствовании деятельности подконтрольных ему компаний. Основатель ЧВК «Вагнер» даже просил Генпрокуратуру и ФСБ проверить Беглова по статье о госизмене, а также по возможному факту «создания организованного преступного сообщества» внутри городской администрации.
Накануне «Алых парусов» Пригожин объявил «марш справедливости» и занял центр Ростова-на-Дону, откуда колонны ЧВК «Вагнер» двинулись на Москву. Но вечером того же дня после переговоров с Александром Лукашенко глава наемников отказался от своих планов. В соцсетях решили, что в этом контексте «Алые паруса» выглядят не как праздник выпускников, а как «победа над Пригожиным».
«Известия» в своем репортаже пишут, что организаторы «Алых парусов» отлично понимают музыкальные предпочтения школьников. «До прошлого года меня никогда на него [на праздник „Алые паруса“] не звали, но вот я дорвался до этой сцены и теперь никогда ее не отпущу!» — рассказал солист The Hatters Юрий Музыченко. Недавно его раскритиковали за комментарий в соцсетях, в котором музыкант написал о «хороших дорогах» и «работающих законах» в России.
В финале концерта выступил Шаман с кавером песни «С чего начинается Родина». Певец, получивший неоднозначную популярность благодаря треку «Я русский», исполнял композицию на носу брига «Россия» в акватории Невы, плывшего под грохот салютов. По мнению пользователей, именно так — «скромненько и со вкусом» — Беглов отметил «крушение своего главного врага».
«Афиша Daily» посмотрела пользовательские фотографии «Алых парусов-2023» в запрещенной в РФ соцсети инстаграм*.
Впервые корабль под алыми парусами проплыл 27 июня 1968 года в тогда еще Ленинграде. Традиция прервалась в 1979 году и возродилась спустя 25 лет. В 2021 году бриг все равно проплыл по Неве, хотя власти призывали не ходить на набережную.
В 2022 году «Алые паруса» посетили около 65 тысяч выпускников школ, а количество зрителей телетрансляции и официальных онлайн-трансляций составило почти 20 миллионов человек.
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