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Пригожин попросил Генпрокуратуру и ФСБ проверить Беглова на госизмену
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:53

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил заявление в Генпрокуратуру и департамент военной контрразведки ФСБ с просьбой проверить губернатора Петербурга Александра Беглова по статье о госизмене. Об этом сообщает пресс-служба группы «Конкорд», владельцем которой он является.

Детали заявления Пригожина не разглашаются, подчеркивается в сообщении.

Пригожин неоднократно критиковал Беглова за препятствования деятельности подконтрольных ему компаний. В июле он говорил, что Петербург не привлекает инвестиции, потому что его «возглавляет шайка людей, набивающих карманы и не держащих свое слово».

31 октября Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить Беглова по возможному факту «создания организованного преступного сообщества» внутри администрации Петербурга. 10 ноября Пригожин подал в суд на Госстройнадзор Петербурга после отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию здания «ЧВК „Вагнер“ Центра» и усмотрел в действиях Беглова преступления.

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ФСБПравительство Санкт-Петербурга
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Евгений ПригожинАлександр Беглов
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